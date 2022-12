Prefeito entrega chave da cidade ao Papai Noel da ACV

A carreata teve início pela Zona Norte e percorreu as principais ruas da cidade levando o Bom Velhinho num calhambeque Ford 1929

A noite desta segunda-feira (12/12) foi de encantamento para famílias que passaram pelo centro comercial de Votuporanga. Marcando a abertura das lojas no período noturno e a realização de eventos natalinos, a Associação Comercial e Prefeitura promoveram a chegada do Papai Noel na praça da Concha Acústica, onde ele recebeu as chaves da cidade das mãos do prefeito Jorge Seba.

O ato simbólico é tradicional e marca o início das festividades de fim de ano. Acompanharam a entrega também a primeira-dama Rose Seba, o presidente da ACV Glauco Ventura e a Secretária de Cultura e Turismo, Janaína Silva, junto com um grande público.

A carreata teve início pela Zona Norte e percorreu as principais ruas da cidade levando o Bom Velhinho num calhambeque Ford 1929, seguido de uma carreta apresentando o carro 0km Renault Kwid que será sorteado pela ACV na campanha de prêmios do Natal junto com outros 5 vales-compras de R$ 1 mil.

A noite contou ainda com a apresentação da Banda Zequinha de Abreu e o Festival de Danças do Balé Municipal com o tema Amazônia Dança, assistido por centenas de famílias no palco da Concha.

O presidente da ACV, Glauco Ventura, se mostrou animado com o período. “Estamos com um final de ano com ótimas expectativas para o comércio que passou pelas boas vendas da Copa do Mundo, Black Friday e agora Natal e Ano Novo. Esperamos um crescimento de 10% nas vendas em relação aos outros períodos do ano. Votuporanga segue forte como referência comercial da nossa região. Agradeço também à Prefeitura por todo o esforço com a decoração e os eventos natalinos”, destacou.

Interdição e horários

Para oferecer maior conforto aos clientes, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, o trecho da Rua Amazonas entre a Itacolomi e a Alagoas fica interditado para circulação de veículos, exclusivo apenas para pedestres.

O horário estendido será praticado de segunda a sexta-feira, das 9h às 22 horas até o dia 23 de dezembro. Neste sábado, 17 de dezembro, as lojas ficarão abertas das 9h às 18h. No dia 24, funcionarão das 9h às 16h e estarão fechadas nos domingos de 25 de dezembro e 1 de janeiro.

Natal de prêmios

Neste ano, quem compra nas lojas associadas ACV concorre a prêmios pela campanha “Viva a Magia do Natal – É tempo de celebrar o amor e a vida” que vai sortear um carro Kwid Renault 0km e mais cinco vales-compras de R$ 1 mil.