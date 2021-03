A multa prevista no projeto de lei será de R$ 10 mil. Para aqueles que participarem de festa clandestina, a multa será de R$ 1 mil por pessoa. “Como se sabe, há a iminência do colapso na rede pública e privada de saúde do município de Votuporanga ante o aumento do número de contaminados que demandam intervenção hospitalar, sendo que a ocupação de leitos Covid-19, se mantem acima de 100% nas UTI’s. Precisamos fiscalizar com rigor quem não cumpre as determinações das normas vigentes”, disse o prefeito Jorge Seba.

As fiscalizações poderão ser realizadas por integrantes da Polícia Militar; Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Atividade Delegada; Fiscalização de Posturas e Vigilância Sanitária.