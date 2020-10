De acordo com Célio José de Oliveira, não há nenhuma irregularidade na prefeitura e não foi feito nenhum repasse do município para Organização Social de Saúde (OSS) que administrou a Santa Casa e o Pronto-Socorro de 2017 a dezembro de 2020.

“Em um primeiro momento, eu não sabia do que se tratava a operação. Em um segundo momento, nós fomos saber. O que teve aqui foi no gabinete do secretário de Saúde, nós apoiamos todo tipo de investigação”, disse o prefeito em entrevista coletiva.

A investigação que resultou na operação foi desmembrada. Os investigadores identificaram uma suposta participação de Célio no esquema de desvio de verba. Como o político possui foro privilegiado, a investigação foi parar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

“Eu sei o que estão dizendo que existe uma anotação com as iniciais, que teve um depoimento de alguém que disse algo. Eu estou absolutamente tranquilo”, afirma Célio.

Operação

A Polícia Civil e o Ministério Público Estadual apreenderam documentos, computadores, carros, dinheiro e até aviões durante a operação Raio X.

De acordo com o balanço, 53 pessoas foram presas e foi apreendido mais de R$ 1,2 milhão . Duas aeronaves foram apreendidas, uma em Congonhas e outra em Jundiaí/SP.

A operação cumpriu 237 mandados de busca e apreensão e 64 de prisão temporária em cinco estados do país. As investigações que culminaram na ação duraram mais de dois anos.