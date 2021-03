Prefeito conquista 15 novos leitos de UTI à Santa Casa de Jales

O prefeito de Jales, Luis Henrique Moreira, anunciou, diretamente de São Paulo, que conquistou, junto ao Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, a criação de novos 15 leitos de UTI para a Santa Casa de Jales. A audiência aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, na manhã dessa quinta-feira, dia 11 de março.

O chefe do Poder Executivo jalesense viajou para São Paulo exclusivamente para buscar recursos e viabilizar ações que possam contribuir para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Nos últimos dias, a ocupação de leitos de UTI na ala de UTI Covid-19 da Santa Casa tem ultrapassado os 100%. Vale lembrar que este problema tem sido enfrentado por municípios de todo o país. Ao menos 30 pacientes com a doença morreram na fila de espera por leitos de Unidade de Terapia Intensiva no estado de São Paulo nos primeiros nove dias do mês de março. As mortes ocorreram em cidades localizadas na Grande São Paulo e no interior do estado.

De acordo com o prefeito Luis Henrique, o repasse do governo estadual será feito à Prefeitura de Jales no valor de R$ 1.600,00 por dia para cada novo leito criado, totalizando aproximadamente R$ 720 mil mensais.

“A gravidade e a evolução rápida do vírus em todo o país é um fato concreto. Estamos tomando providências urgentes e quero agradecer ao secretário Marco Vinholi que ficou sensibilizado com nosso pedido e prontamente nos atendeu. Levei a ele toda a nossa carência e se comoveu com a situação. Essa é uma conquista que vai contemplar Jales e outras 15 cidades da região que são referenciadas. Tenho certeza que esses novos leitos vão beneficiar muito a nossa população, por isso quero deixar público minha eterna gratidão ao secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, meu amigo Marco Vinholi”, frisou o prefeito Luis Henrique.