Prefeito autoriza subvenção de mais de R$ 1 milhão para cinco entidades de Votuporanga

O Prefeito João Dado assinou, na tarde desta sexta-feira (28/2), a autorização para o repasse de recursos por meio do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) para cinco entidades assistenciais de Votuporanga. O repasse às instituições filantrópicas conveniadas é referente ao número de alunos do ano letivo de 2019 e valores atualizados pelo Fundo, de acordo com a Portaria Interministerial nº04, de 27 de dezembro.