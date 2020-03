Na assinatura desta quinta-feira (12/3), participaram quatro instituições que atendem pessoas em diversos segmentos voltados à área da saúde: Comunidade São Francisco de Assis, Comunidade de Recuperação Nova Vida, Associação Antialcoólica de Votuporanga e Associação Amor Exigente. Juntas, elas receberão mais de R$ 150 mil em repasses oriundos do Fundo Municipal de Saúde.

O Presidente da Associação Antialcoólica, Edwaldo Magalhães, conta que “essa contribuição é importante para nossa Associação. Por meio dela, pagamos contas e demais despesas de manutenção da sede”.

A assinatura dos termos de colaboração deverá beneficiar mais de 150 pessoas atendidas por essas entidades. O valor será dividido em 10 meses, com a primeira parcela sendo paga já no mês de março e a última em dezembro. Os valores totais a serem transferidos no exercício deste ano estão nos termos da Lei Municipal nº 6.502, de 18 de fevereiro de 2020.

“É dia de comemoração, com recursos que vêm da União e do Município e estão sendo destinados para essas instituições. Compreendemos as dificuldades enfrentadas por cada uma delas e este recurso é fundamental para a manutenção dos serviços prestados aos mais necessitados. Vocês, entidades, são fundamentais para o Município, porque vocês cumprem uma tarefa de interesse público. O Município tem enorme satisfação por esta parceria. No nosso Governo demos um reajuste bastante significativo de 33% neste ano em reconhecimento ao papel fundamental que vocês exercem na comunidade”, destacou o Prefeito João Dado.

A Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), também assinou o Termo com a Prefeitura nesta quinta-feira, já que não pode estar presente na assinatura do dia 6 de fevereiro.