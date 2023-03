Prefeito Adilson Segura acompanha visita do Governador Tarcísio na região e assina convênio

Nesta sexta-feira (10/03), o Prefeito Adilson Segura acompanhou a visita do Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em São José do Rio Preto.

Adilson acompanhado do secretário de Governo, Adilson Segura Junior e do assessor de Gestão e Planejamento, Victor Cavalin, também acompanhou a posse da nova diretoria da AMA – Associação dos Municípios da Araraquarense, que tem papel fundamental na representação dos interesses dos municípios. O novo presidente, na foto com o prefeito Adilson Segura, é Dilmo Resende – Prefeito de José Bonifácio.

Na oportunidade, Adilson Segura, assinou convênio com a Secretaria Estadual de Segurança, para implementação do Detecta, programa que vai integrar banco de dados da polícia e imagens de câmeras de diversos órgãos para dar mais ferramentas na atuação das forças de segurança.