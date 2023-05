Preços dos combustíveis sofrem queda gradativa em postos da região

Após o anúncio feito pela Petrobras da redução no preço dos combustíveis, na semana passada, postos da região estão repassando o desconto de forma gradativa. Isso porque, eles afirmam que a redução chega às bombas de forma fracionada, pois muitos possuem estoque com valor antigo.

Willerson Colombo é dono de um posto em Potirendaba (SP) e afirma que repassou o desconto em duas etapas. “Nós compramos combustível em quantidade menor do que outros postos de rede, por exemplo, portanto, repassamos o desconto, conforme compramos. Como já tínhamos combustível em estoque, vamos comprando conforme a necessidade”, explica.

Na cidade, a redução no valor da gasolina foi de R$ 0,30 por litro. O produto que antes era comercializado a R$ 5,49, agora está custando R$ 5,19. O diesel S10 sofreu uma redução de R$ 0,44 por litro, sendo que antes era vendido por R$ 5,99 e agora está R$ 5,59.

Na região a redução também já chegou na maioria das cidades. Em Bady Bassitt, em média, a gasolina está sendo comercializada por R$ 5,19 e o diesel R$ 5,29.

Em Uchoa o produto ainda está mais caro, onde a gasolina está custando R$ 5,49 e o diesel R$ 6,59. Cedral os combustíveis já estão custando mais barato, sendo que a gasolina é comercializada por R$ 5,18 e o diesel por R$ 5,09.

O dono de um dos postos de Potirendaba, Jesus Azevedo, acredita que os preços poderão voltar a subir em breve, principalmente o da gasolina. “Infelizmente são vários fatores que influenciam os preços e um deles é o anidro, que vai na gasolina. O preço do etanol está instável e isso pode fazer com que o preço da gasolina sofra alteração, já que ela é composta por anidro”, explica.

O preço médio do etanol na região havia sofrido queda nos últimos dias, porém, a previsão é de novos reajustes para as próximas semanas. Atualmente o litro do produto está sendo comercializado a R$ 3,69, na maioria das cidades.