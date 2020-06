Segundo levantamento semanal da agência, o valor médio do litro da gasolina para o consumidor subiu 1,6%, para R$ 3,895. O preço do litro do diesel avançou 1,2% no período, para R$ 3,045.

Os preços dos combustíveis seguiram em alta nesta semana, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (5) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Segundo levantamento semanal da agência, o valor médio do litro da gasolina para o consumidor subiu 1,6%, para R$ 3,895. O preço do litro do diesel avançou 1,2% no período, para R$ 3,045.

Já o litro do etanol teve alta de 1,5%, para R$ 2,579 o litro.

Na semana passada, os preços da gasolina e do diesel subiram pela primeira vez depois de acumularem 17 semanas seguidas de queda.