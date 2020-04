O petróleo Brent fechou em alta de 0,97 dólar, ou 3%, a US$ 32,84 por barril. Já o petróleo dos Estados Unidos avançou US$ 1,46, ou 6,2%, para US$ 25,09 dólares o barril.

Os preços do petróleo colapsaram em 2020 por causa de uma forte queda na demanda devido à pandemia de coronavírus e ao excesso de oferta. Em 30 de março, o Brent chegou a ser negociado a 21,65 dólares por barril, menor nível desde 2002.

Agora, espera-se que a videoconferência de quinta-feira entre a Opep e aliados, entre eles a Rússia, um grupo conhecido como Opep+, seja mais bem sucedida do que o encontro de março, que terminou com o fracasso na extensão de um pacto de corte de oferta e a deflagração de uma guerra de preços entre Arábia Saudita e Rússia.

“A pressão sobre esses países para cortes é enorme”, disse Phil Flynn, analista do Price Futures Group.

O entusiasmo do mercado em relação à possibilidade de um acordo cresceu após notícias sugerirem que a Rússia vai cortar seu bombeamento, enquanto o ministro de Energia da Argélia afirmou esperar um encontro “frutífero”.