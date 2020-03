Decreto Municipal: ACV orienta associados sobre fechamento e vendas online

Desde este domingo, estabelecimentos comerciais estão fechados; medida para conter o avanço do Coronavírus foi inevitável, segundo o governo municipal.

A Associação Comercial de Votuporanga – ACV comunica que o prefeito João Dado publicou neste sábado (21/3) o decreto Nº. 12.174. A determinação prevê o fechamento imediato e por tempo indeterminado dos estabelecimentos comerciais, para atendimento ao público, como alternativa para conter o avanço da Covid-19 (Coronavírus).

“Durante toda a semana acompanhamos a situação em Votuporanga, orientando empresários e comerciários para que tomassem os cuidados necessários, garantindo segurança aos consumidores e também à equipe de trabalho. Além disso, também mantivemos diálogo com nossos associados”, destacou Valdeci Merlotti, presidente da ACV.

Merlotti ainda lembrou que “já estávamos com reunião prevista para esta segunda-feira (23/3), onde discutiríamos o que deveria ser feito. Mas, a medida precisou ser adiantada para este sábado. O governo estadual já havia decretado o fechamento das lojas a partir de terça-feira (24/3)”.

Com a publicação do decreto, ficou suspenso por tempo indeterminado, o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais, inclusive bares, lanchonetes (inclusive no interior de estabelecimentos), restaurantes, ambulantes e quiosques, em funcionamento em Votuporanga, a partir das 00:00 hrs do dia 22 de março de 2020. Desta maneira, as lojas deverão manter fechados os acessos do público ao seu interior.

Mas, a determinação também prevê alternativas aos empresários. Podem ser mantidas, por exemplo, transações comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares e os serviços de entrega de mercadorias (delivery).

Neste sentido, a ACV sugeriu aos associados para que utilizem as redes sociais para divulgação e comercialização dos produtos, como tem sido adotado no Brasil e em outros países.

“Sabemos que é um momento difícil para todos nós, precisamos cuidar de nossas famílias, mas também estamos preocupados com a sustentação dos negócios, que pode afetar a vida de toda a população. Nossa esperança, é que essas medidas tomadas neste momento, controlem o avanço da doença e que o quanto antes todas as atividades voltem ao normal”, destacou Valdeci Merlotti, presidente da ACV.

A ACV continua seu atendimento de forma online, pelas redes sociais: instagram (@acvvotuporanga) e facebook (www.facebook.com/acvnet), além do whatsapp (17) 98132-0022. O acesso aos serviços do SCPC pode ser realizado por meio da área restrita do site da Associação Comercial (www.acvnet.com.br).