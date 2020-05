Preço da gasolina da Petrobras para distribuidoras sobe 12%

A partir desta quinta-feira (21), litro do combustível passa a custar R$ 1,26. Novos valores são para distribuidoras e não para o consumidor.

A partir desta quinta-feira (21), o preço médio da gasolina da Petrobras para as distribuidoras subiu 12% (ou R$ 0,14 por litro), passando a custar R$ 1,26 por litro.

Segundo informou a empresa, “à exceção de 2020, com as fortes reduções que praticamos, os preços do diesel da Petrobras têm ficado acima deste valor desde janeiro de 2013”.

No acumulado do ano, a redução do preço da gasolina atingiu 34,2% (ou R$ 0,66 por litro.

A companhia esclareceu, ainda, que as sucessivas reduções praticadas até o mês passado totalizaram R$ 1 por litro, refletindo as quedas das cotações no mercado internacional.

A partir de maio, os aumentos aplicados pela Petrobras somam R$ 0,34 por litro, acompanhando a recuperação de preços no mercado exterior.

Ainda de acordo com a empresa, foram promovidos este ano 16 reajustes para a gasolina e 12 para o diesel, e 12 reduções para a gasolina e onze para o diesel.

No acumulado de 2020, a queda no preço da gasolina atingiu 34,2% e, no diesel, 39,7%.

