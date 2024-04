Leão Amigo 2024: saiba como destinar parte do seu imposto de renda para as entidades

Contribuinte pode destinar parte do seu imposto calculado diretamente pelo programa da Receita Federal.

A campanha Leão Amigo 2024 já está rolando e os contribuintes podem destinar parte do seu imposto de renda para as entidades de Votuporanga com cálculo feito diretamente pelo programa da Receita Federal, informando, apenas, o CNPJ do Fundo Municipal que desejar colaborar. A campanha, assim como a Declaração Anual do Imposto de Renda, é referente ao exercício de 2023.

Os recursos destinados para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) ajudarão entidades que atendem este público. E o Fundo Municipal do Idoso (FMI), destina os recursos para as entidades que acolhem pessoas idosas.

O programa possibilita direcionar o montante a entidades assistenciais inscritas com projetos aprovados pelos Conselhos Municipais a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos públicos assistidos.

A campanha é promovida durante o ano todo pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança, Adolescente e Idoso, e conta também com o apoio da Associação dos Contabilistas de Votuporanga e Região, Receita Federal, do Conselho Regional dos Contabilistas, da Unifev e da Associação Comercial de Votuporanga (ACV).

Para mais informações o telefone da Secretaria de Assistência Social é o (17) 3426-2600, com atendimentos de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h.