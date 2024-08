PRÁTICA ILEGAL: eleitores de Votuporanga pedem benefícios em troca de votos

Uma prática ilegal e preocupante

Em Votuporanga, a campanha eleitoral tem revelado uma prática preocupante que ameaça a integridade do processo democrático: a troca de votos por benefícios. Candidatos têm relatado que, ao pedirem votos, muitos eleitores têm solicitado, em troca, benefícios como transferências via Pix, cestas básicas, dinheiro em espécie e outros tipos de vantagens pessoais. Essa conduta é expressamente proibida pela legislação eleitoral brasileira e constitui um grave atentado contra a democracia.

A Conduta Ilegal

De acordo com o artigo 299 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), a compra de votos, seja por parte de candidatos ou eleitores, é considerada crime. Oferecer, prometer, solicitar ou receber qualquer tipo de vantagem em troca de votos pode resultar em prisão de até quatro anos, além de multa. Essa prática é conhecida como “compra de votos” e compromete a legitimidade das eleições, uma vez que distorce a vontade popular, interferindo no resultado eleitoral de forma ilegal.

A Situação em Votuporanga

Relatos de candidatos de Votuporanga indicam que a prática de pedir benefícios em troca de votos tem sido comum nesta campanha. Eleitores estão utilizando as redes sociais, aplicativos de mensagens e até abordagens presenciais para solicitar vantagens pessoais aos candidatos. Entre as demandas mais frequentes estão pedidos de transferências via Pix, entrega de cestas básicas, dinheiro, materiais de construção e até pagamento de contas.

Os candidatos, em sua maioria, têm se mostrado preocupados com essa situação. Muitos afirmam que, além de ferir a ética e as normas eleitorais, esse tipo de pedido cria um ambiente de pressão e desvirtua o verdadeiro propósito de uma eleição, que é a escolha livre e consciente dos representantes públicos.

Consequências para Candidatos e Eleitores

Tanto os candidatos que cedem às pressões quanto os eleitores que fazem esses pedidos podem sofrer consequências graves. Para os candidatos, além do risco de prisão, há a possibilidade de ter a candidatura cassada e ser declarado inelegível por até oito anos. Já os eleitores que aceitam ou solicitam tais benefícios também podem ser processados criminalmente, além de estarem contribuindo para um ambiente eleitoral corrupto e injusto.

O Papel da Justiça Eleitoral

A Justiça Eleitoral tem intensificado a fiscalização para coibir essa prática. Denúncias de compra de votos podem ser feitas de forma anônima através de canais como o aplicativo Pardal, criado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A fiscalização ocorre tanto de maneira preventiva quanto repressiva, com o objetivo de garantir que as eleições ocorram de forma justa e transparente.

Importância da Conscientização

Diante desse cenário, é essencial que tanto candidatos quanto eleitores sejam conscientizados sobre a importância de manter o processo eleitoral livre de influências indevidas. A troca de votos por benefícios é uma prática que prejudica não apenas a eleição em si, mas também a confiança no sistema democrático e a qualidade da representação política.

As eleições são um momento crucial para a escolha de líderes que irão governar e legislar em prol do bem comum. Transformar esse processo em uma negociação por vantagens pessoais é um desserviço à sociedade e uma violação dos princípios democráticos. A população deve estar ciente de que seu voto é uma ferramenta de cidadania e não uma mercadoria a ser trocada por benefícios imediatos.

Conclusão

Em Votuporanga, assim como em todo o Brasil, é fundamental que o processo eleitoral seja conduzido com integridade e respeito às leis. A prática de pedir ou oferecer benefícios em troca de votos não apenas desrespeita a legislação, mas também compromete o futuro da cidade e do país. Todos devem estar vigilantes e comprometidos com a defesa de uma eleição justa, livre e democrática.

Fonte: Votunews