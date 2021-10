Poupatempo realiza quarta edição do Mutirão do RG neste sábado

Neste sábado (23), o Poupatempo promove a quarta etapa do Mutirão do RG em todas as unidades do Estado. Estão sendo oferecidas cerca de 7,5 mil vagas para realizar atendimentos de primeira ou segunda via do documento, exclusivamente entre 13h e 17h.

Para participar, é necessário agendar data e horário nos canais digitais do programa – portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, ou nos totens disponíveis nos 86 postos.

As vagas são abertas a partir das 9h da quinta-feira que antecede cada edição. No total, serão 60 mil durante a ação, nos sábados do mês de outubro.

Para ser atendido, o cidadão deve comparecer com original e cópia simples de um da Certidão de Nascimento ou Casamento, e RG anterior, caso o tenha. Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um dos pais ou responsável legal, portando um documento de identificação com foto.

Caso não seja possível, basta o responsável assinar uma autorização, que pode ser acessada pelo link http://bit.ly/2txpHQY, para ser apresentada no ato do atendimento, junto com um documento de identificação do responsável, com a mesma assinatura.

Nas três primeiras edições do mutirão, foram ofertadas 45 mil vagas, com 30 mil atendimentos realizados. Por isso, é importante reforçar que, caso não seja possível comparecer, o cidadão deve excluir o agendamento, permitindo a utilização da vaga por outra pessoa. O cancelamento está disponível nos canais eletrônicos do Poupatempo.

serviço

Mutirão para solicitação de RG

Data: 23/10 (sábado)

Horário de atendimentos: das 13h às 17h – mediante agendamento prévio