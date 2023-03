Poupatempo contabiliza mais de 9,4 mil atendimentos em mutirão de CNH

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Serviços do Detran.SP tiveram tempo médio de espera abaixo de 15 minutos

Em parceria com o Detran.SP, o Poupatempo promoveu neste sábado (18), o primeiro mutirão para renovação de CNH do mês de março.

Foram 9.480 atendimentos nas 225 unidades do Estado, sendo que 90% dos serviços do Detran.SP foram concluídos com tempo médio de espera abaixo de 15 minutos.

No total, somando todos os atendimentos realizados no dia, de órgãos como o IIRGD (Polícia Civil), de veículos do Detran.SP, além da Sabesp, prefeituras, entre outros, os postos contabilizaram 16,5 mil solicitações atendidas em mesa.

No próximo dia 25 de março, o Poupatempo também fará uma nova ação para ajudar os condutores que precisam renovar a CNH. A grade de agendamentos será disponibilizada no dia 22/3.

Por conta do prazo estendido para renovação por deliberação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), os motoristas com as CNHs vencidas em JULHO de 2022 devem atualizar o documento até o final deste mês.

Já aqueles com vencimentos a partir de janeiro passam a seguir o cronograma habitual de renovação, conforme a data prevista em cada documento. Exemplo: CNHs vencidas em março devem ser renovadas em, no máximo, 30 dias após o vencimento ou 30 dias antes da validade.

Agendamento obrigatório

Para o atendimento presencial no Poupatempo é obrigatório o agendamento, que é gratuito e deve ser feito nos canais oficiais do programa – portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e assistente virtual “P”, disponível também no WhatsApp pelo número (11) 95220-2974.

Renovação simplificada

Realizada preferencialmente de forma remota, seja via Poupatempo ou nos canais do Detran.SP. Para isso, o motorista só precisa seguir o passo a passo do atendimento online e realizar exame médico na clínica indicada. O novo documento será enviado pelos Correios ao endereço de cadastro da CNH.

Como fazer a renovação da CNH

Basta acessar o portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital, clicar em Serviços > CNH > Renovação de CNH. Após confirmar ou atualizar os dados, o motorista agenda o exame médico em uma clínica credenciada indicada pelo sistema.

Quem exerce atividade remunerada ou optar pela inclusão desta modalidade na CNH também precisa passar por avaliação psicológica e será direcionado a um profissional credenciado.

Após a aprovação nos exames, é necessário pagar a taxa de emissão e aguardar as orientações que serão enviadas por e-mail pela Senatran para acessar a CNH Digital. Ela tem a mesma validade do documento físico e fica disponível pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). O código de segurança para acessar a CNH digital também pode ser consultado nos canais eletrônicos do Poupatempo.