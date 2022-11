Postos do Poupatempo ficam fechados durante feriado prolongado

Entre segunda (14) e terça-feira (15), os atendimentos permanecerão mantidos exclusivamente nos canais digitais com 245 opções para a população

Os postos do Poupatempo em todo o estado estarão fechados entre segunda (14) e terça-feira (15) devido ao feriado prolongado de Proclamação da República. As unidades reabrem na quarta (16) com atendimento presencial mediante agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente nas plataformas eletrônicas.

Durante o feriado, todos os 245 serviços digitais do programa permanecem disponíveis no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e pelo assistente virtual do Poupatempo, o P, que atende no portal e no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Entre as opções, estão renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego e comprovante digital de vacinação contra a Covid-19, entre outros.