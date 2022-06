Por iniciativa do vereador Jura, Câmara homenageia escritor João Ribeiro dos Santos pelo livro “Uma jornada no Caminho do Sol”

Por iniciativa de o vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura Silva, a Câmara Municipal de Votuporanga homenageou na sessão legislativa desta segunda-feira (20/6), o escritor votuporanguense João Ribeiro dos Santos, autor do livro “Uma jornada no Caminho do Sol”. Segundo Jura, João Ribeiro fará o lançamento da obra com assinatura de autógrafos nos dias 02 e 10 de julho na 26ª edição da BIENAL Internacional do Livro de São Paulo. O evento é palco para o encontro das principais editoras, livrarias e distribuidoras do País.

“João Ribeiro dos Santos é morador de Votuporanga, eletricista aposentado e um antigo voluntário das escolinhas de base de futebol de nosso Município (…). É válido ressaltar que no ano de 2013, no Festival Literário de Votuporanga – FLIV, teve sua prévia lançada, em sua cidade do coração, e no ano de 2020, suas vendas alçaram Portugal, infelizmente, a pandemia não permitiu que fosse aberto ao público, porém, finalmente, será exposto na mostra literária mais importantes do País, que terá uma edição histórica, pois, haverá como Convidado de Honra – Portugal, em celebração dos 200 anos da independência do Brasil, unidos eternamente em nossa língua mátria”.

Ainda segundo o vereador, o lançamento é de “extrema relevância para o nosso Município, pois João Ribeiro conseguiu levar sua obra para um patamar muito importante da literatura, tendo a segunda edição já engatilhada para dar continuidade nessa obra literária. Ele traz em sua capa do livro a frase: O impossível é simplesmente algo que ainda não foi superado, nos mostrando que não podemos desistir dos nossos sonhos. Basta acreditar!”, destaca Jura.

João Ribeiro recebeu a homenagem acompanhado das irmãs e amigos, presentes nas galerias da sede do Palácio 8 de Agosto.