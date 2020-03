Populares furtam 532 quilos de azeitona após caminhão tombar na BR-153

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (19), próximo ao trevo de Talhado – distrito de São José do Rio Preto/SP.

Um caminhoneiro de 57 anos registrou boletim de ocorrência na tarde desta quinta-feira (19), após a carga de azeitonas que transportava ter sido furtada depois de tombar o veículo. Ao total foram 532 quilos de azeitona furtados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, ao passar pelo trecho da BR-153, próximo ao trevo de Talhado – distrito de São José do Rio Preto/SP, o motorista perdeu o controle do veículo, derrubando a carga de azeitona pela pista.

Populares se aproximaram e furtaram os potes de azeitona que estavam pelo chão. Segundo o motorista, 532 quilos de carga foram furtados até a chegada da polícia. Ninguém se feriu.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br / Yasmin Lisboa