Polícias de Jales prendem mais dois por tráfico de drogas

Na tarde desta segunda-feira (01/03), policiais civis e militares de Jales prenderam em flagrante dois rapazes acusados de tráfico de drogas.

Investigadores da DISE monitoravam um endereço suspeito de ser ponto de tráfico quando viram um rapaz entrar naquele local e sair rapidamente, movimentação típica de transação envolvendo drogas.

Diante da situação, os investigadores abordaram o rapaz e com ele encontraram três porções grandes de maconha, com peso de aproximadamente 500g. Com o apoio da Polícia Militar, os investigadores foram até o imóvel de onde o rapaz foi visto saindo, e lá encontraram mais seis porções de maconha, com peso de aproximadamente 1,1kg, além de três porções de cocaína.

Os dois foram presos em flagrante por tráfico.