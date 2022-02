Policial militar é vítima de estelionato e perde quase R$ 80 mil

Um policial militar de 29 anos teve prejuízo de quase R$ 80 mil ao ser vítima de um golpe de estelionato em Rio Preto.

Informações do boletim de ocorrência dizem que a vítima conheceu o golpista em agosto do ano passado na igreja que frequenta. O golpista disse que era investidor e caso a vítima interessasse em investir, o retorno seria de 10% sobre o total do investimento.

Diante da expectativa de alto retorno aliado ao fato do golpista ser membro da igreja, a vítima fez um investimento inicial de R$ 45.500. Posteriormente realizou outros investimentos totalizando R$ 78.800.

Nos primeiros dois meses recebeu o rendimento prometido, porém, o autor alegando problemas financeiros teria dito que devolveria o valor do capital investido de forma parcelada, todavia deixou de responder aos contatos da vítima e está em local não sabido.

A vítima teve conhecimento de que outras pessoas também teriam caído no golpe e registrado o caso na polícia.

O boletim de ocorrência foi registrado como estelionato e será investigado pelo 6º Distrito Policial de Rio Preto.