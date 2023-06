Policial federal de Votuporanga é retirado de cargo no Governo de São Paulo por determinação de Lula

O votuporanguense Danilo Campetti estava cedido pela Polícia Federal ao Estado de São Paulo, ele deve se apresentar na sede da PF nesta segunda-feira (5), em São José do Rio Preto (SP), onde vivia com a família e trabalhava anteriormente

O governo do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores (PT), decidiu remover o policial federal Danilo César Campetti de seu cargo como assessor de gabinete do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Partido Republicanos. Campetti anteriormente havia atuado como segurança pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal (PL). A nomeação de Campetti foi oficializada no Diário Oficial de São Paulo em 10 de janeiro de 2023.

Campetti estava cedido pela Polícia Federal ao Estado de São Paulo, mas agora foi solicitado a se apresentar na sede da PF em São José do Rio Preto (SP), onde residia com sua família e trabalhava anteriormente. O policial federal nasceu em Votuporanga, cidade da região.

A decisão de liberar o agente foi revogada pelo secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, que alegou baixo efetivo na sede da Polícia Federal na referida cidade.

Prisão de Lula

O ex-presidente Lula foi preso em 7 de abril de 2018, após ser condenado pelo ex-juiz e atual senador Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá. Essa condenação resultou das investigações da Operação Lava Jato.

Posteriormente, a pena de Lula foi aumentada em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) para 12 anos e 1 mês. O ex-presidente também recebeu uma segunda condenação, desta vez no caso do sítio de Atibaia (SP), sendo sentenciado a mais 12 anos e 11 meses. O TRF-4 elevou essa pena para mais de 17 anos.

Na ocasião da prisão de Lula, o policial federal Danilo Campetti foi responsável por conduzi-lo coercitivamente.

O ex-presidente foi solto em 8 de novembro de 2019.

Ao ser procurado pela reportagem, Campetti preferiu não fazer comentários sobre o assunto.

Foto: reprodução/internet