Policiais salvam bebê engasgado em Rio Preto

O pequeno Bruno de 47 dias estava engasgado e foi salvo por policiais militares. O caso aconteceu no domingo, 26, em Rio Preto

Um bebê de apenas 47 dias foi salvo por policiais militares em Rio Preto neste domingo, 26. O pequeno Bruno estava engasgado quando os seus pais Rafaela de Fátima de Castro, 35 anos, e Alisson Bruno Diogo Lima, 29 anos, encontraram uma equipe do 17º Batalhão que realizava o patrulhamento pela avenida Mirassolândia. Eles notaram que um carro estava dando luz alta e o motorista estava com uma das mãos para fora do veículo pedindo para parar a viatura.

O sargento André Luís Lúcio, 44 anos, disse que a mãe desceu desesperada pedindo ajuda para o seu bebê que estava engasgado. Imediatamente, o policial pegou o bebê nos braços e realizou a manobra de Heimlich, e conseguiu desengasgá-lo. O pequeno Bruno foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região Norte, onde ficou em observação, sendo liberado por volta das 20h.

Quando desceu do carro, a mãe estava com o bebê no colo. Ele estava com o rosto avermelhado, sem respirar, olhos fechados e quase inconsciente. Com o início do socorro, a criança teve a desobstrução das vias aéreas. Bruno chegou na UPA com a respiração restabelecida, permanecendo em observação, aguardando exame pulmonar.

“Graças a Deus não aconteceu nada com o bebê. Para falar a verdade na hora nem pensa, só pensa em socorrer e pedia para Deus para nada acontecer com a criança. Como sou pai, a gente acaba pensando nos filhos. Estamos preparados para quando se deparar com esse tipo de situação”, afirmou o sargento.

Rodrigo Lima – diarioweb.com.br