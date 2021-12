Policiais militares do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) prenderam, nesta quinta-feira (23), um casal por tráfico de drogas, em um pátio de combustíveis às margens da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), durante da “Operação Natal”. Os dois estavam vendendo drogas a sentenciados de saída temporária, cujos ônibus faziam parada no local.

As equipes em patrulhamento abordaram o homem F.X.S., 40 anos, morador de Araçatuba, e a mulher J.A.R.S., 34 anos, de Birigui, que estavam em atitude suspeita, após informação passada pelo Copom. O casal estava com uma Fiat/Fiorino comercializando entorpecentes.

Com eles, os policiais militares do TOR encontraram 197 porções fracionadas de maconha e 91 microtubos contendo cocaína. Eles confessaram que estavam no local vendendo as drogas a sentenciados que estavam de saída temporária.

Os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos à Central de Flagrantes de Araçatuba, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo ambos presos, à disposição da Justiça.