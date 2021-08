Policiais Militares salvam vida de bebê engasgada em Votuporanga

A criança, que tinha apenas 42 dias de vida, estava engasgada. Os policiais conseguiram executar a manobra de Heimlich e desengasgar o bebê.

Uma equipe da Polícia Militar de Votuporanga foi chamada nesta quarta-feira (19) para atender à ocorrência de uma criança engasgada, pelo bairro Pró-povo, em Votuporanga.

Chegando ao local, os policiais encontraram a mãe com o bebê no colo, em desespero, juntamente com alguns vizinhos. Os policiais constataram que a criança de apenas 42 dias de vida estava engasgada e com a coloração da pele arroxeada.

Os policiais imediatamente realizaram na criança a manobra de Heimlich, um método de desobstrução das vias aérea.

Após alguns minutos, os policiais conseguiram desengasgar a criança, que foi levada ate o Mini-Hospital do Pozzobon, onde foi atendida pela médica Natália, que examinou a bebê e constatou que a criança já se encontrava bem.

Após o susto, a mãe e a criança foram liberadas para voltar pra casa.

