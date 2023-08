Policiais militares salvam bebê engasgado em Jales

Na noite do dia 23, uma equipe de policiais militares de Jales, realizou um ato heróico ao salvar a vida de um bebê recém-nascido que estava engasgado.

Após receberem um chamado via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) informando sobre um bebê engasgado na Rua David Lopes, no Jardim Alvorada, os policiais prontamente se deslocaram até o endereço com caráter de urgência.

No local, se depararam com uma mãe segurando seu bebê de apenas nove dias de vida, que apresentava sinais de asfixia, como a pele com coloração azulada devido à insuficiente oxigenação do sangue.

Agindo de forma rápida e eficiente, os policiais militares identificados como Cabo PM Aguiar e Soldado PM Celis, realizaram a manobra conhecida como “Heimlich”, uma técnica de primeiros socorros destinada a desobstruir as vias respiratórias em casos de engasgo. Graças à ação imediata da equipe, o bebê voltou a respirar normalmente momentos após a manobra.

A mãe e sua filha foram prontamente conduzidas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e cuidados adicionais. A equipe médica ficou responsável por monitorar o estado de saúde da bebê, que permanece em observação.

Iago Sincero

Imagem: Polícia Militar