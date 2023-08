PM captura foragidos da Justiça em quatro cidades da região

No dia de ontem (23), policiais militares do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior, localizaram e prenderam cinco indivíduos procurados pela Justiça.

Cientes dos mandados expedidos, os policiais militares direcionaram o patrulhamento ostensivo e preventivo para localizar os procurados, onde alguns detidos em suas residências e outras quando estavam pela via pública.

Ocorrem duas prisões na 5ª Cia PM – Cardoso, uma na 3ª Cia PM – Votuporanga, uma na 2ª Cia PM – Jales e uma na 1ª Cia PM – Ouroeste.