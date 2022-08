O equipamento de gravação de imagens e sons durante as ocorrências já é utilizado na Grande São Paulo, sendo responsável pela queda de 85% dos confrontos armados envolvendo policiais e de 41% no número de policiais envolvidos nestas ocorrências.

“Os registros de violência doméstica aumentaram em 56% nas circunstâncias em que o policial está com a câmera, porque agora temos a prova, se de fato a mulher foi agredida fisicamente, no momento em que a viatura chega”, explica o comandante.

Segundo Forner, as câmeras também vão ajudar a proteger os direitos da população e dos próprios policiais. “Hoje em dia, todo mundo filma os policiais e dão sua versão. A partir do uso das câmeras (corporais), o policial terá a sua versão da ocorrência gravada para se defender”, afirma o oficial.

A duração da bateria das câmeras corporais é de 12 horas, com registro durante todo o turno do policial. As imagens ficam armazenadas por até 90 dias iniciais, mas, caso ocorra suspeita de irregularidade, o tempo pode chegar a três anos. Os arquivos são criptografados, com acesso às imagens apenas por código.

Marco Antonio dos Santos – diarioweb.com.br