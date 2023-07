Um homem foi preso na manhã deste sábado, dia 1, por policiais militares da 3ª Cia do 16° BPM/I de Votuporanga depois de ser flagrado com com carriola cheia de objetos furtados.

A Equipe da PM estava em patrulhamento pela Rua Tibagi quando avistou um indivíduo empurrando uma carriola com vários objetos residenciais, indivíduo já conhecido por diversos furtos no município, que ao avistar a viatura largou a carriola e desviou o trajeto, sendo abordado.

Em busca pessoal nada de ilícito localizado, porém na carriola havia um micro-ondas, dois aparelhos medidores de glicose e um estabilizador de energia. Dentro de sua bolsa ainda foi localizado vários documentos e cartão de débito em nome de uma senhora.

Realizado contato com a possível vítima via telefone, informou que o indivíduo havia adentrado em sua residência e furtado os objetos, sendo que a mesma o reconheceria.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária onde a vítima reconheceu o indivíduo como autor do furto.Individuo indiciado, responderá em liberdade.