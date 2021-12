Policiais militares da Atividade Delegada de Gastão Vidigal e Nova Luzitânia prendem homem que agrediu sua companheira

Na noite deste último domingo, dia 05, policiais militares da Atividade Delegada juntamente com a equipe de Policiamento de Gastão Vidigal e Nova Luzitânia, foram acionados para o atendimento de ocorrência de violência doméstica. Chegando no local dos fatos os familiares da vítima disseram que após discussão o amásio a agrediu no meio de uma praça em Nova Luzitânia.

Em posse das informações e características do autor os policiais iniciaram as diligências e surpreenderam o autor saindo da casa da vítima, sendo imediatamente contido e abordado. Os policiais constataram que o autor, além das agressões físicas havia danificado diversos aparelhos eletrônicos e móveis da casa da vítima.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão em flagrante delito, o autor, a vítima e testemunhas foram encaminhadas ao Distrito Policial, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante e após a lavratura do boletim de ocorrência recolheu-o à cadeia pública de Penápolis, onde permanecerá à disposição da justiça