POLICIAIS IMPEDEM MULHER QUE TENTAVA SUICÍDIO EM PONTE

Durante patrulhamento rural, realizado no último sábado, a equipe formada pelo Cb PM Dos Reis, Cb PM Rufino e Sd PM Ximenes, foi informada por dois indivíduos sobre uma tentativa de suicídio por uma pessoa de sexo feminino na ponte do rio pardo. Ao perceber a presença da mulher na ponte, o Cb Rufino e Cb Dos Reis iniciaram aproximação calmamente conforme as técnicas passadas no curso de Abordagem Humanizada a Pessoa com o Proposito Suicida (AHPPS).

Antes que a equipe chegasse a uma distância para iniciar a verbalização, a tentante se debruçou sobre o parapeito e se inclinou de cabeça em direção ao rio, com intuito de se lançar na água. Imediatamente o Cb Rufino correu em direção a tentante e conseguiu segurar suas pernas antes que ela viesse a se jogar, em seguida o Cb Dos Reis chegou e auxiliou na retirada da mulher e a colocaram sentada no acostamento da ponte, enquanto o SD PM Ximenes estava acionando apoio do 190 e 193.