PERDA: falece o senhor Paulo Lucaina, aos 83 anos de idade

E com muito pesar que informamos o falecimento do senhor Paulo Lucaina, aos 83 anos de idade, vítima de infarto. Seu velório aconteceu nesta segunda-feira, dia 26, e o sepultamento ocorreu na tarde desta segunda-feira, no Cemitério Municipal de Votuporanga. O senhor Paulo residia na rua Bahia, próximo a Praça Santa Luzia, em Votuporanga.

Deixa a esposa Luiza, o filho Nivaldo Lucaina, netas e bisnetos.