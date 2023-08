PERDA: falece o senhor Gilberto de Oliveira Souza, aos 56 anos de idade

É com pesar que comunicamos o falecimento do senhor Gilberto de Oliveira Souza, aos 56 anos deidade, filho de Antônio Camilo, irmão de Andreia – professora de Cardoso-SP e cunhado do Gerson Policial. Deixa pai, esposa, filhos e netas.

O corpo será velado a partir das 13 horas do Velório Municipal de Cardoso e o sepultamento ocorrerá às 18 horas,no Cemitério Municipal de Cardoso. Aos familiares e amigos nossos sinceros sentimentos. ( informações propagandas Noel filho).