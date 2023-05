Policiais civis detêm mulher que cobrou dinheiro para devolver cachorro

Vítima fingiu concordar com o negócio e denunciou o crime

Uma mulher de 41 anos foi detida pela Polícia Civil após exigir dinheiro para devolver um cão da raça shih-tzu que encontrou na rua.

A vítima, que mora no bairro Cidade Jardim, em Rio Preto, relatou que o animal de estimação escapou e ela percorreu a região em busca de notícias.

Ao perguntar em um açougue, o comerciante afirmou ter visto o cachorro, mas que uma mulher afirmou ser dela. Ele entregou mas, por cautela, exigiu o telefone de contato.

Quando a verdadeira dona se apresentou, ele forneceu o número da mulher que resgatou o cachorro.

A vítima entrou em contato, a mulher confirmou que estava com a guarda do cãozinho, mas cobrou R$ 300 para devolver. Fingindo ter concordado com o negócio, ela pediu o endereço da casa e comunicou o fato a policiais civis do 5º Distrito Policial.

“Determinei que um escrivão e dois investigadores fossem ao endereço, no Cristo Rei. A mulher alegou que cobrou os R$ 300 porque o cachorro teria escapado novamente e um dependente químico resgatou, cobrando dela a quantia pela devolução. A versão não convenceu”, disse o delegado Hélio Fernandes dos Reis.

A mulher foi conduzida para a delegacia e um boletim de ocorrência foi registrado como “Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro”, que prevê até um ano de detenção ou pagamento de multa.

Nesta quinta-feira, 25, o delegado relatou o inquérito e encaminhou para apreciação do Ministério Público que deve propor acordo de não persecução penal.

“Eu tenho animal de estimação, eles são um pedaço da gente, como um membro da família. O cachorrinho foi entregue para a dona, que ficou muito feliz”, concluiu Fernandes.

Joseane Teixeira

joseane.teixeira@diariodaregiao.com.br