Polícia Rodoviária prende morador de Votuporanga com carro cheio de celulares e maços de cigarro

Equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da Polícia Militar Rodoviária de Araçatuba, prendeu nesta terça-feira, um homem de 35 anos, que se apresentou como barbeiro e residente em Votuporanga, com 610 celulares de diversos modelos, da marca Xiaomi, e 2.500 maços de cigarro do Paraguai.

Ele fugiu de abordagem, se escondeu em um matagal, mas foi localizado e alegou que receberia R$ 1 mil para entregar carro com a carga em São José do Rio Preto.

FONTE: Hoje Mais Araçatuba