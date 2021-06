Polícia Rodoviária prende ladrões em Nhandeara

Dois indivíduos tentaram se esconder em um matagal e outros estavam em pátio de posto.

Quatro ladrões que tentaram furto de maquinário agrícola em uma oficina hoje (3), em Nhandeara, foram presos pela Polícia Rodoviária com apoio da Polícia Militar de Nhandeara. Eles estavam com um caminhão para o transporte dos equipamentos furtados.

Durante patrulhamento preventivo, a equipe R-03322 do Policiamento Rodoviário de Votuporanga avistou dois indivíduos no acostamento da rodovia que ao perceberem a presença da viatura, se evadiram e se esconderam na vegetação da área lateral da pista.

Em seguida, o proprietário de uma empresa de locação de máquinas agrícolas, fez contato com a equipe informando que estes indivíduos estavam furtando peças de maquinários agrícolas de sua propriedade.

Em diligências no matagal, os dois acusados foram achados escondidos, sendo imediatamente detidos. Após informações que havia mais dois elementos participantes, foi solicitado apoio do Policiamento Militar territorial de Nhandeara, sendo outros dois também localizados em um Posto de Combustíveis nas proximidades daquela cidade, bem como o caminhão que seria utilizado para levar as peças que seriam furtadas, sendo um total de quatro criminosos detidos.

Diante do fato, o quarteto do crime foi conduzido à Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o Delegado ratificou a voz de prisão a todos eles, permanecendo recolhidos à disposição da justiça.

Caminhão utilizado foi apreendido e o material que seria furtado foi restituído à vítima. O apoio na ocorrência foi da viatura I-16308.

* Com informações de VotuporangaTudo