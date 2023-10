POLÍCIA RODOVIÁRIA PRENDE CONDUTOR DE VEÍCULO COM PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Durante patrulhamento ostensivo pelas rodovias da região, o policiamento rodoviário de Votuporanga prendeu nesta terça-feira, dia 3, o condutor de um veículo por porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito.

Conforme informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br os policiais rodoviários de Votuporanga faziam patrulhamento pela rodovia Antônio Vilela km 020,400 – pista leste SP 473 em Nova Luzitânia/SP, durante Operação Impacto a equipe abordou o veículo Toyota/Hilux, que transitava pela referida rodovia no sentido Nova Luzitânia a Gastão Vidigal, e em busca veicular foi localizado no console entre os bancos dianteiros uma pistola marca Glock, 9mm municiada com quatro munições.

O motorista foi indagado e o mesmo informou que a referida arma está registrada em seu nome, mas sem documentações pertinentes.

Diante disso, os policiais rodoviários registraram a ocorrência policial.

www.votunews.com.br