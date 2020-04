Polícia Rodoviária apreende mais de 500 kg de maconha dentro de caminhonete em Santa Salete

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Veículo com placas de Presidente Prudente/SP seguia no sentido Santa Fé do Sul/SP – Jales/SP, quando o condutor desobedeceu a ordem de parada dos policiais, iniciando um acompanhamento que resultou em sua prisão.

No início da tarde deste sábado (4), por volta de 12h50 na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Santa Salete/SP, a Polícia Rodoviária Estadual deu ordem de parada a uma caminhonete Mitsubishi/Triton, de cor preta, com placas de Presidente Prudente/SP – que seguia sentido Santa Fé do Sul/SP – Jales/SP.

A ordem não foi respeitada pelo condutor que evadiu-se, começando assim um acompanhamento por parte da Polícia Rodoviária que pediu apoio a outras viaturas da Polícia Militar. Chegando no trevo de Santa Salete o condutor entrou sentido a cidade, perdendo o controle de direção saindo fora da vicinal, estourando os pneus do veículo.

Quando verificada notou-se que no interior da caminhonete e, na carroceria estava carregado de tabletes de maconha. O condutor foi preso e juntamente com a droga, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Jales.

FONTE: Informações | meufoconews.com.br