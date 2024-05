Uma mulher de 36 anos foi vítima de violência doméstica no último domingo (12), Dia das Mães, em São José do Rio Preto (SP). O caso aconteceu no bairro Bela Vista após a família almoçar em um restaurante.

Segundo informações, o marido da vítima se irritou com uma brincadeira do filho durante o almoço e, ao chegar em casa, agrediu a mulher verbalmente e a jogou na cama. Em seguida, ele quebrou objetos pela casa, se ferindo com um pedaço de vidro no processo.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o homem para a UPA Norte para atendimento médico. A vítima, por sua vez, não quis registrar boletim de ocorrência contra o companheiro, alegando que ele estava sob efeito de álcool no momento da agressão.

Apesar da recusa da vítima, o caso foi registrado na Central de Flagrantes de Rio Preto como dano e violência doméstica.