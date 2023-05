Polícia Rodoviária apreende carreta com 1 tonelada de cocaína

Policiais rodoviários do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) apreenderam, na manhã desta quinta-feira (25), uma carreta com aproximadamente 1 tonelada de cocaína em Araçatuba. O flagrante aconteceu na rodovia Marechal Rondon (SP-300).

A carreta foi parada na base da polícia e a droga estava espalhada no compartimento de carga do veículo, escondida em uma carga de carvão.

De acordo com a polícia, o motorista disse que pegou a cocaína em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e levaria a droga para a região metropolitana de São Paulo. Ele ainda informou aos policiais que receberia R$ 20 mil pelo transporte.

A droga ainda seria retirada da carreta e pesada. O peso exato da carga será informado pela Polícia Rodoviária após a finalização da ocorrência. O motorista estava sozinho na carreta, foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça. SBT Interior