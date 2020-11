Homem foi preso pela operação ‘Black Dolphin’ dentro de casa, em Rio Preto (SP), onde estava com o filho de 5 anos. Além do estado de SP, há mandados sendo cumpridos no RJ, em MG e no RS.

O homem foi preso dentro de casa, onde estava com o filho de 5 anos. A criança foi entregue para os avós. Com o suspeito, a polícia apreendeu máquinas fotográficas, computadores e pen drivers. O homem foi flagrado armazenando material pornográfico infantil.

De acordo com a polícia, no início da tarde, o homem pagou uma fiança de R$ 5 mil e foi liberado. Ele responderá pelo crime em liberdade.

Em Araçatuba (SP), dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos, um no bairro Vila Aeronáutica e um no bairro São João. Policiais apreenderam computadores e pen drivers.

Ainda de acordo com as investigações, o plano dele era levar a criança para a Disney da Europa e entregá-la aos criminosos na Rússia, alegando que ela teria desaparecido no parque. Até por volta de 9h, a polícia não havia informado se o técnico de informática preso nesta manhã tinha ligação com o que tentou vender a sobrinha.