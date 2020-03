Enfermeira é agredida pelo marido em Rio Preto

Caso aconteceu na noite desta quarta-feira (18), na Vila Sinibaldi.

Uma enfermeira de 49 anos foi agredida com socos no nariz e no olho pelo marido. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (18), na Vila Sinibaldi, em São José do Rio Preto/SP.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que tem uma união estável com o homem há 14 anos. Nesta quarta, a mulher pediu para que ele tirasse as botas, que estavam sujas, e colocasse um sapato limpo para ver a neta. O suspeito ficou nervoso e agrediu a vítima com um soco no nariz e outro no olho direito. Ele ainda danificou o carro da família.

O caso será investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br