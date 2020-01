Polícia prende suspeito de fazer roleta-russa e matar jovem com tiro na cabeça em Mirassolândia

O enterro de Natan foi realizado no Cemitério Municipal de Guapiaçu/SP, na tarde do dia 25 de dezembro. Amigos e familiares fizeram uma cavalgada para homenageá-lo.

De acordo com o estudante Júlio Rodrigo Piva Dias, que era amigo de infância da vítima, o irmão da aniversariante, um rapaz de 24 anos, entrou no quarto e voltou armado com um revólver. Em seguida, ele abriu o tambor da arma de fogo e foi para a sala do sítio onde Natan estava sentado com amigos.