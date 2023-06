Polícia prende suspeito de espancar, matar e roubar idoso

Foi preso no fim da manhã desta terça-feira, (13/06/2023), o indivíduo que espancou, matou e roubou um idoso de 89 anos no bairro Jardim Conceição, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso foi encontrado após as equipes receberem denúncia de que ele estava escondido dentro de uma tubulação de água da avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto. Após perseguição pelo local, o autor foi preso e levado para a Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), onde o crime é investigado.

O autor, que ainda não teve a identidade divulgada, amarrou, roubou e espancou Alcides João Antônio até a morte. O corpo do idoso foi encontrado ontem à noite, por equipes do Corpo de Bombeiros, dentro da própria casa dele. Gazeta do Interior