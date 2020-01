Polícia prende suspeito de atear fogo e matar morador de rua na Zona Leste de SP

Duas pessoas que passavam pelo local em um carro pararam ao ver o homem em chamas. Outra pessoa também correu para ajudar a apagar o fogo do corpo do morador de rua.

Outro vídeo, este feito por moradores, mostra o momento que pessoas tentam apagar as chamas que atingiam a vítima. Carlos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com queimaduras de segundo e terceiro graus nas pernas, costas, tórax e rosto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o morador não soube informar como sofreu as queimaduras, já que o incêndio foi iniciado enquanto ele estava dormindo perto da via, sob uma marquise em frente a um supermercado. As marcas na parede mostram que as chamas atingiram 4 metros de altura.