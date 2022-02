Um dos suspeitos tem 27 anos e foi identificado como sendo o assaltante que entrou na joalheria empurrando um outro ladrão em uma cadeira de rodas. A polícia chegou até o criminoso após quebrar o sigilo telefônico do celular apreendido com um dos suspeitos detido no dia do assalto.

O outro ladrão tem 19 anos e as digitais dele foram encontradas em um dos veículos abandonados pela quadrilha durante a fuga. Os dois tiveram a prisão temporária de 30 dias decretada pela Justiça Criminal de Rio Preto.