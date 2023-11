Polícia prende homem com mais de 400 kg de maconha em veículo furtado

Um homem de 53 anos foi preso em flagrante com quase meia tonelada de maconha dentro de um veículo furtado na terça-feira (7) em Pirapozinho, interior de São Paulo. A prisão foi realizada durante a Operação Impacto Sulmassp, que começou na segunda-feira (6) e reuniu as polícias militares do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Uma equipe do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) patrulhava a rodovia SP-272 quando suspeitou da atitude de um motorista que tentava forçar uma ultrapassagem perigosa na via. O homem desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir, mas foi abordado.

Dentro do veículo, que era furtado e tinha placas adulteradas, os policiais localizaram 519 tijolos de maconha, que pesaram 432,6 quilos. Também foram apreendidos um rastreador e um rádio transmissor.

O suspeito confessou que receberia dinheiro para levar a droga de Naviraí (MS) até o município de Araçatuba (SP).

O infrator foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Pirapozinho, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.