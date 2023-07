Polícia prende fernandopolense que trazia drogas do MS para a região

Investigadores da DISE de Jales prenderam em flagrante na tarde desta sexta-feira (14/07) um rapaz que transportava em seu carro 110 tijolos de maconha.

O jovem, morador da cidade de Fernandópolis, já estava sendo monitorado pelos policiais há algum tempo sob a suspeita de ser o responsável por buscar drogas no estado do Mato Grosso do Sul e distribuí-las nas regiões de Jales, Fernandópolis e Votuporanga.

Nesta data, os investigadores descobriram que o rapaz estava regressando do Mato Grosso do Sul e foram ao seu encalço.

Ao localizarem o seu veículo na rodovia, fizeram a abordagem e encontraram no porta-malas do carro 110 tijolos de maconha, que pesaram cerca de 75 Kg da droga, razão pela qual ele foi preso e conduzido à Central de Polícia Judiciária de Jales. Informa Mais