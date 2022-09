Polícia Militar vai usar radar detector de carro roubado

Equipamento será instalado em viaturas de Rio Preto, segundo comandante

Rio Preto vai ter no ano que vem viaturas da Polícia Militar equipadas com o detecta móvel, equipamento eletrônico capaz de alertar imediatamente sobre a localização de um veículo furtado, roubado ou envolvido em crimes.



O comandante geral da Polícia Militar, Ronaldo Vieira, que esteve na cidade nesta terça-feira, 20, para se reunir com oficiais da corporação, anunciou que as cidades que firmarem o convênio do Detecta, que usa os radares fixos para vigiar as ruas, vão receber também a nova tecnologia. Rio Preto é uma dessas cidades.

O detecta móvel usa câmera instalada na parte superior da viatura. O equipamento filma e analisa em tempo real as placas de veículos. Quando o banco de dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) identifica uma irregularidade, os PMs são alertados para fazerem a abordagem.

A verificação das placas dos veículos é feita com base nos bancos de dados do Registro Digital de Ocorrência (RDO), do Instituto de Identificação (IIRGD), do Sistema Operacional da PM (SIOPM – 190) e do Sistema de Fotos Criminais (Fotocrim), além de dados de veículos e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Detran. O governo estadual vai investir R$ 5,4 milhões por mês para a contratação do serviço.

“Nós estamos adquirindo três mil (equipamentos) para fazer a região metropolitana e com certeza vamos expandir para o Estado todo, nos municípios que têm convênio do Detecta com a Secretaria de Segurança Pública”, diz o comandante geral.

O coronel Carlos Enrique Forner, comandante do CPI-5, afirma que a assinatura do convênio do Detecta, que vai usar cerca de 80 câmeras de Rio Preto para vigiar a cidade, aguarda apenas a assinatura do prefeito Edinho Araújo (MDB), que pode acontecer nos próximos dias. Isso habilita a cidade a receber viaturas do detecta móvel.

O governo estadual iniciou no dia 5 deste mês o processo de licitação para compra dos três mil equipamentos. Terminado o processo, a instalação deve começar em dezembro.

“O sistema vai passar a ser usado primeiro na Grande São Paulo, para analisar os resultados na utilização dos equipamentos e verificar a necessidade de aperfeiçoamento, para depois chegar nas demais cidades, como Rio Preto”, diz o coronel Forner.

Forner afirma que, nesta semana, foi completada a entrega de pistolas Glock g22, com capacidade de 22 tiros, que substituem as pistolas da marca Taurus.

“A Polícia Militar adquiriu 85 mil pistolas Glock, as mais modernas do mundo. Temos fuzis espalhados em todo estado de São Paulo para dar respostas ao crimes ultraviolentos”, afirmou Vieira.

Para reduzir a letalidade, a PM, tem distribuído nos batalhões da região as armas de incapacitação neuromuscular, conhecidas como taisers, para causar paralisia do suspeito, sem risco de morte.

(Marco Antonio dos Santos – Diário da Região)