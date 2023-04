Polícia Militar recupera escada furtada e detém ladrão e receptador em Votuporanga

O objeto foi devolvido ao dono; já os suspeitos foram ouvidos e liberados.

Na manhã desta segunda-feira (17.abr) policiais militares, durante o programa Atividade Delegada, recuperaram uma escada que havia sido furtada de uma empresa de Votuporanga/SP. Suspeitos do furto e de receptação também foram apresentados na Central de Flagrantes.

De acordo com a corporação, os policiais realizavam patrulhamento pela zona Leste, quando se depararam com um cidadão pela via informando que teria sido vítima de furto em seu estabelecimento, de onde fora furtado uma escada no valor aproximado de R$ 2 mil; além de informar ainda, quem seria o suspeito.

Em seguida, os PMs localizaram e abordaram o suspeito, que questionado, confessou o furto, emendando que havia vendido o produto.

Os policiais fizeram contato com o comprador e localizaram a escada que foi apresentada na delegacia, assim como os dois indivíduos.

O objeto foi devolvido ao dono; já os suspeitos foram ouvidos e liberados, aguardando à decisão da Justiça.